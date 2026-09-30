Chandigarh News: 93 सफाई मित्रों की अनुकंपा नियुक्ति की मांग

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प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 22 साल से सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी की। इसके अलावा पांच और 13 गांवों से जुड़े कर्मचारियों को बेसिक पे व डीए, पात्र कर्मचारियों को एनपीएस और जीपीएफ में शामिल करने, दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी आवास तथा आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की मांग रखी। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि सफाई मित्र शहर की सफाई व्यवस्था और जनस्वास्थ्य की रीढ़ हैं। उन्होंने 93 अनुकंपा नियुक्ति मामलों में प्रशासन से जल्द मंजूरी का आग्रह किया। अन्य मांगों को भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 22 साल से सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी की। इसके अलावा पांच और 13 गांवों से जुड़े कर्मचारियों को बेसिक पे व डीए, पात्र कर्मचारियों को एनपीएस और जीपीएफ में शामिल करने, दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी आवास तथा आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की मांग रखी। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि सफाई मित्र शहर की सफाई व्यवस्था और जनस्वास्थ्य की रीढ़ हैं। उन्होंने 93 अनुकंपा नियुक्ति मामलों में प्रशासन से जल्द मंजूरी का आग्रह किया। अन्य मांगों को भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया।

चंडीगढ़। नगर निगम के करीब 150 सफाई मित्रों ने सोमवार को मेयर सौरभ जोशी से मुलाकात कर वर्षों से लंबित मांगें रखीं। इनमें 93 पात्र सफाई मित्रों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने की मांग प्रमुख रही। मेयर ने प्रशासन को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।