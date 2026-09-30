Chandigarh News: बारिश की ठंडक के बाद फिर बढ़ेगा पारा, 34 डिग्री तक पहुंचेगा

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30 सितंबर को अधिकतम 32 और न्यूनतम 24 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 अक्तूबर को दिन का तापमान 33 डिग्री और रात का 23 डिग्री रह सकता है। 2 और 3 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान क्रमश: 24 और 25 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। 4 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक चंडीगढ़ में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से गर्मी बढ़ सकती है, जबकि सुबह-शाम का मौसम सुहावना रहेगा। विज्ञापन

30 सितंबर को अधिकतम 32 और न्यूनतम 24 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 अक्तूबर को दिन का तापमान 33 डिग्री और रात का 23 डिग्री रह सकता है। 2 और 3 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान क्रमश: 24 और 25 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। 4 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक चंडीगढ़ में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से गर्मी बढ़ सकती है, जबकि सुबह-शाम का मौसम सुहावना रहेगा।

चंडीगढ़। बारिश के बाद शहर के मौसम में आई ठंडक अब धीरे-धीरे कम होने लगेगी। मौसम विभाग के अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक दिन का तापमान लगातार बढ़ेगा और 2 व 3 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा।