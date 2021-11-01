फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Deadline passed; 3.2-km cycle track still incomplete.

Chandigarh News: डेड लाइन बीती, 3.2 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक अब भी अधूरा

Fri, 25 Sep 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Deadline passed; 3.2-km cycle track still incomplete.
चंडीगढ़। शहर में साइकिल सवारों को सुरक्षित और अलग रास्ता देने के लिए पूर्व मार्ग पर बनाया जा रहा करीब 3.2 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक तय समय सीमा बीतने के करीब छह महीने बाद भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट चौक तक बनने वाले इस ट्रैक को 31 मार्च तक पूरा किया जाना था। अमर उजाला की जमीनी पड़ताल में सामने आया कि ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रैक शुरू होने वाले हिस्से में करीब 150 से 200 मीटर तक अभी निर्माण शुरू होने की स्थिति में है। यहां फिलहाल मिट्टी डाली जा रही है। इसके बाद सीमेंटेड ट्रैक बनाया जाना है।
विज्ञापन

ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से पीवीआर लाइट प्वाइंट, सेक्टर-29 और औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 की ओर ट्रैक काफी हद तक तैयार है। हालांकि, एक जगह बिजली का खंभा ट्रैक के बीच में खड़ा है, जो रात में साइकिल सवारों के लिए खतरा बन सकता है।
विज्ञापन

रात में अंधेरे में डूब जाता है मार्ग
करीब 3.2 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा आम के पेड़ों वाले बाग से होकर गुजरता है। दिन में हराभरा दिखने वाला यह मार्ग रात में कई जगह अंधेरे में डूब जाता है। ट्रैक पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नजर नहीं आती। ऐसे में रात में हादसे के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। इसी मार्ग पर झपटमारी और लूट की घटनाएं सामने आती रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

साइकिल ट्रैक को केवल सीमेंटेड रास्ते तक सीमित रखने के बजाय पर्याप्त रोशनी, बाधामुक्त मार्ग और रात में सुरक्षा के इंतजाम भी जरूरी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed