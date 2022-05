{"_id":"6293022a4240e326f709032e","slug":"two-minors-beaten-in-chandigarh-sector-19-police-station","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ पुलिस की बर्बरता: मोबाइल चोरी की शिकायत करने वाले नाबालिगों को डंडों से पीटा, कहा-कबूलो नहीं तो नशे के केस में फंसा देंगे","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 29 May 2022 10:48 AM IST