Patiala News: संदिग्ध हालात में गोली लगने से डीएसपी की मौत, एसओजी में थे तैनात

पटियाला के नाभा में डीएसपी गगनदीप भुल्लर (34) की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है। गोली 32 बोर की निजी रिवाल्वर से लगी है। नाभा के डीएसपी दविंदर अत्री ने बताया कि अभी जांच चल रही है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

Punjab | DSP Gagandeep Bhullar posted with Special Operations Group (SOG) in Nabha, Patiala dist died of bullet injuries at his home. We're conducting further probe in matter & are checking CCTV footage. Revolver used in incident under investigation: Harry Boaprai, SHO (19.10) pic.twitter.com/7m26ciMHnh