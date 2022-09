BSF ने नाकाम की बड़ी साजिश: पाक तस्करों पर की फायरिंग, 38 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, कारतूसों का जखीरा मिला

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब में लगातार नशे की खेप भेजी जा रही है। वहीं मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान नापाक इरादों पर पानी फेर देते हैं। 24 घंटे के भीतर ही बीएसएफ जवानों ने फाजिल्का में पाकिस्तानी तस्करों के प्लान को नाकाम कर दिया है।

Fazilka, Punjab| 66 Bn BSF troops, within 24hrs, foiled a Pak-based smugglers' attempt to smuggle heroin& seized 6.370kg of heroin worth Rs 38cr, 190 gms of fine quality opium& 50 of 7.63 rounds in Muhar Jamsher village. BSF fired on smugglers who ran away due to darkness: BSF pic.twitter.com/wXqlR66rCY