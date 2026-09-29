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Hindi News ›   Chandigarh ›   Creative and awareness activities organized under National Nutrition Month 2026.

Chandigarh News: राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के तहत रचनात्मक और जागरूकता गतिविधियां आयोजित

Tue, 29 Sep 2026 03:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:00 AM IST
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Creative and awareness activities organized under National Nutrition Month 2026.
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के तहत पोषण, स्वस्थ खानपान और बाल विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में गतिविधियां आयोजित की गईं। मौली कॉलोनी में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और चित्रों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के बारे में अपनी समझ व्यक्त की। उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार के लाभ भी बताए गए।

खुड्डा लाहौरा में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने हैंड पेंटिंग, धागे से पेंटिंग और पत्तों से पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान उन्हें स्वस्थ वृद्धि और विकास में पौष्टिक भोजन की भूमिका के बारे में बताया गया। पोषण माह के तहत आरसी धनास-1 और आरसी धनास-2 में आयुष स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में जीवन के पहले 1,000 दिनों के महत्व और गर्भावस्था के दौरान उचित आहार एवं पोषण के बारे में जानकारी दी गई। हाथ धोने का सही तरीका प्रदर्शित किया गया और लाभार्थियों को आयरन एवं फोलिक एसिड (आईएफए) की गोलियाँ वितरित की गईं। माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समय पर टीकाकरण के महत्व से भी अवगत कराया गया।
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