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Chandigarh News: नयागांव में अवैध निर्माण पर नगर परिषद की कार्रवाई, तीन इमारतें सील

Fri, 02 Oct 2026 02:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:35 AM IST
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City council takes action against illegal construction in Nayagaon, seals three buildings
नयागांव। नगर परिषद नयागांव ने गुरुवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। परिषद ने तीन निर्माणाधीन इमारतों को सील कर दिया। सील की गई इमारतों में तीन, चार और पांच मंजिला भवन शामिल हैं। नगर परिषद के अनुसार, इन भवनों के मालिकों को पहले कई नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद बिना नक्शा पास करवाए निर्माण जारी था। विजय जिंदल ने बताया कि नियमों की अनदेखी पर 1 अक्तूबर को यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि परिषद पहले ही 80 से 90 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर चुकी है। जल्द ही 60 से 70 अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। जिंदल ने आमजन से अपील की कि बिना अनुमति निर्माण न करें। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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