{"_id":"62756de6324f7028f500fd37","slug":"city-boy-trishneet-arora-among-200-prominent-figures-in-the-world-switzerland-awarded-leader-of-tomorrow","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ : सिटी बॉय त्रिशनीत दुनिया के 200 प्रमुख लोगों में शामिल, स्विटजरलैंड ने ‘कल के लीडर’ पुरस्कार से नवाजा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 07 May 2022 12:20 AM IST