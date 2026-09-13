Chandigarh-Haryana News: सोशल ऑडिट के लिए 13 जिलों में दिया प्रशिक्षण

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हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सोशल ऑडिट ग्रामीणों को विकास योजनाओं की निगरानी में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है। यह प्रशिक्षण करनाल, कुरुक्षेत्र, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर जिलों में दिया गया। कार्यक्रम समन्वयक और संस्थान के सहायक आचार्य डॉ. वजीर सिंह ने प्रशिक्षण के दाैरान कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं।

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चंडीगढ़। हरियाणा के 13 जिलों में सोशल ऑडिट के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हो गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 300 ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में संचालन, अभिलेखों के परीक्षण व ग्रामीणों से संवाद के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के बाद ये व्यक्ति गांवों में अंकेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाएंगे। पिछले वर्ष मनरेगा में हुए कार्यों की वास्तविकता जांचने के लिए यह प्रशिक्षण दिया गया। सोशल ऑडिट के समापन के बाद जन सुनवाई भी होंगी।