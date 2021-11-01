Chandigarh News: वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए चंडीगढ़ की अंडर-19 टीम विशाखापत्तनम रवाना

संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। वीनू मांकड़ ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ की अंडर-19 क्रिकेट टीम विशाखापत्तनम रवाना हो गई। टीम लीग चरण में पांच मुकाबले खेलेगी। चंडीगढ़ का पहला मुकाबला 8 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश से होगा। इसके बाद 10 अक्तूबर को कर्नाटक, 12 अक्तूबर को झारखंड, 14 अक्तूबर को गुजरात और 16 अक्तूबर को दिल्ली के खिलाफ टीम मैदान में उतरेगी।15 सदस्यीय टीम की कप्तानी अभय सिंह गुलिया करेंगे। टीम में अनकन लाटका, एहित सिंह सलारिया, गगनप्रीत सिंह, हार्दिक सचदेवा, मार्कंडेय पंचाल, रूपेश यादव, शबद सिंह, श्रेष्ठ दुग्गल, विवेक पुंडीर, ऋतिक राज, पार्थ सेन गुप्ता, दक्ष कश्यप, मीत दहिया और ऋत्विक सूद शामिल हैं। टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ में गगन सिंह, विनीत जैन, दिव्यांश वशिष्ठ और ओवैस अहमद मलिक भी रवाना हुए हैं।