Chandigarh News: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई रवाना हुई चंडीगढ़ की टीम

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संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ की सीनियर मेंस क्रिकेट टीम मुंबई रवाना हो गई है। 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी शिवम भांबरी को सौंपी गई है। चंडीगढ़ की टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को बड़ौदा के खिलाफ मुकाबले से करेगी।इसके बाद टीम 16 नवंबर को बंगाल, 18 नवंबर को राजस्थान, 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश, 22 नवंबर को कर्नाटक, 24 नवंबर को मिजोरम और 26 नवंबर को झारखंड से भिड़ेगी। इस तरह लीग चरण में टीम कुल सात मुकाबले खेलेगी।टीम में मनन वोहरा, नेहल पैजनी, अर्जुन आजाद, संयम सैनी, अरुष भंडारी, निखिल ठाकुर, भगमेंदर, रमन बिश्नोई, निखिल कुमार, हार्दिक चौधरी, संदीप शर्मा, रोहित धांडा, जगजीत संधू और चिरागवीर ढींडसा शामिल हैं। टीम से टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। खिलाड़ियों की नजरें सभी मुकाबलों में अच्छा खेल दिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ की पहचान मजबूत करने पर रहेंगी।