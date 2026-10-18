Chd-Punjab Big News: अमित शाह का पंजाब दौरा, करोड़ों की हेरोइन बरामद; 650 किलो संदिग्ध पनीर बरामद

फिरोजपुर में 10 किलो से अधिक हेरोइन बरामद

फिरोजपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 किलो 750 ग्राम हेरोइन बरामद की है। यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से मंगवाई गई थी। पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और खेप मंगवाने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने नशे की ये खेप खेतों से बरामद की है। पढ़ें पूरी खबर