झोटा हत्याकांड: न्याय ना मिलने तक काली पगड़ी नहीं उतारेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों, लिया संकल्प

झोटा के पिता ने डीएसपी पर लगाए आरोप

नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड कथित तौर पर एक निजी व्यक्ति तक पहुंचने के मामले में उनके पिता भीम सिंह ने डीएसपी गिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने और डीएसपी को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग की है।



Mansa, Punjab: On the alleged leak of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota’s call detail records (CDR) to a private individual, his father, Bhim Singh says, “DSP Gill, we will also expose your assets and the properties you have purchased with bribes... We will raise the matter with Union Home Minister Amit Shah and demand an inquiry against the officials, registration of a case and the DSP’s arrest and dismissal. The DSP failed to reach the spot on time despite his duty to respond within minutes. Instead, he is allegedly threatening our journalist and other educated youth from poor families. We demand action against him...” — IANS (@ians_india) October 18, 2026

भीम सिंह ने कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग करेंगे। उन्होंने डीएसपी गिल को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भी उनकी संपत्तियों और कथित रिश्वत से खरीदी गई प्रॉपर्टी का खुलासा करेंगे।

भीम सिंह ने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर कुछ ही मिनटों में पहुंचने की जिम्मेदारी होने के बावजूद डीएसपी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बजाय, उन पर आरोप है कि वह पत्रकार और गरीब परिवारों से आने वाले शिक्षित युवाओं को धमका रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।