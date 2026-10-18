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चंडीगढ़: आउटसोर्स भर्ती घोटाले में सीबीआई का एक्शन, मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया; पूछताछ जारी

Sun, 18 Oct 2026 12:37 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:37 PM IST
सार

जांच एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपी संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान सीबीआई आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है।

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CBI takes main accused into custody in outsourced recruitment scam
पुलिस हिरासत में आरोपी - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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चंडीगढ़ में आउटसोर्स भर्ती घोटाले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपी संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान सीबीआई आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है।
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सीबीआई इस मामले में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने के बाद मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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जांच एजेंसी आरोपी से भर्ती प्रक्रिया में उसकी कथित भूमिका, संबंधित लोगों से संपर्क और घोटाले से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा सकती है। पूछताछ के आधार पर सीबीआई आगे की कार्रवाई तय करेगी। 
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