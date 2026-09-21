Chandigarh News: नशे के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस का अभियान तेज, 9 दिनों में 96 एफआईआर, 98 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को नशे और हथियारों से जुड़े मामलों में 11 एफआईआर दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 30.131 ग्राम हेरोइन और दो कमानीदार चाकू बरामद किए गए। अभियान के दौरान 23 लोगों को हिरासत में लिया गया।11 सितंबर से अब तक 96 एफआईआरचंडीगढ़ पुलिस का विशेष एंटी-ड्रग अभियान 11 सितंबर 2026 से चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, अभियान शुरू होने के बाद से अब तक नशे और हथियारों से जुड़े मामलों में 96 एफआईआर दर्ज कर 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 570.722 ग्राम हेरोइन, चार ग्राम आइस ड्रग, 1.191 किलोग्राम गांजा और 15 इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके अलावा 12 कमानीदार चाकू और हुक्का भी बरामद हुआ है। कुल 296 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सप्लाई चेन और नशे से जुड़े नेटवर्क की पहचान करना भी है।आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोगों से संवादडीजीपी यूटी चंडीगढ़ डॉ. सागरप्रीत हुड्डा ने एसएसपी/यूटी, संबंधित एसडीपीओ और एसएचओ के साथ मनीमाजरा, सारंगपुर, मलोया, खुड्डा अली शेर और सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कॉलोनी में आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए सदस्यों से बैठक की। स्थानीय लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी गईं। संबंधित एसडीपीओ को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसएसपी/यूटी कंवरदीप कौर ने एसपी/सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ के साथ दड़ुआ, धनास, मलोया, बापू धाम कॉलोनी, रामदरबार फेज-2 और मौली जागरां में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध नशा तस्करों के घरों की भी जांच की गई।सेक्टर-34 में 6.36 ग्राम हेरोइन बरामद18 सितंबर को सेक्टर-34 थाना पुलिस ने सेक्टर-46 स्थित पेट्रोल पंप के सी/डी टर्न के पास एक संदिग्ध युवक को रोका। तलाशी में 6.36 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस ने 21 वर्षीय शुभम के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।18 वर्षीय युवक से 21.85 ग्राम हेरोइन बरामदजिला अपराध शाखा ने ‘ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स’ अभियान के तहत सेक्टर-25डी निवासी 18 वर्षीय तजिंदर कुमार उर्फ चॉकलेट को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर को सेक्टर-11 थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान सेक्टर-25 रैली ग्राउंड के पास उसे रोका गया। तलाशी में 21.85 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।