Chandigarh News: छह महीने बाद चंडीगढ़ जिला अदालत को मिले नए सेशंस जज

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एक लाख से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीदचंडीगढ़। जिला अदालत को करीब छह महीने बाद नए सेशंस जज मिल गए हैं। न्यायिक अधिकारी कंवलजीत सिंह बाजवा ने तरनतारन से स्थानांतरण के बाद चंडीगढ़ जिला अदालत में कार्यभार संभाल लिया है। लंबे समय से यह पद खाली होने के कारण अदालत के कामकाज पर असर पड़ रहा था। अब उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।चंडीगढ़ जिला अदालत में एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में सेशंस जज के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति को न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सेशंस जज के पास सत्र न्यायालय से जुड़े मामलों की सुनवाई के साथ न्यायिक प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है।जिला बार एसोसिएशन ने किया स्वागतकंवलजीत सिंह बाजवा के कार्यभार संभालने पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएस गुजराल, उपाध्यक्ष अभय जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बार के पदाधिकारियों और वकीलों ने उनसे मुलाकात कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।बेहतर समन्वय पर दिया जोरनए सेशंस जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए आपसी समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। जिला अदालत में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के चलते उनके निपटारे की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में नए सेशंस जज के कार्यभार संभालने से वकीलों और आम लोगों को सुनवाई तथा न्यायिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।