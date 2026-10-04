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Chandigarh News: विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी व्यवस्था पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

Sun, 04 Oct 2026 01:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:40 AM IST
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Centre seeks report on duty arrangements for specialist doctors.
ड्यूटी व्यवस्था और उपकरणों को लेकर शिकायत, प्रशासन से जांच की रिपोर्ट तलब
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 में पीएम-अभिम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों की समस्याओं पर केंद्र ने चंडीगढ़ प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से मिली शिकायत को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएचएम चंडीगढ़ के मिशन डायरेक्टर को भेजा है। शिकायत में कहा गया है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को अलग-अलग डिस्पेंसरी में कम समय के लिए ड्यूटी पर भेजा जाता है। इससे मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं मिलने में परेशानी होती है। मरीजों की जांच के लिए जरूरी उपकरणों की कमी का भी मुद्दा उठाया गया है। शिकायत में डॉक्टरों के लिए तय ड्यूटी स्थान, आवश्यक उपकरण, बेहतर मरीज सेवा और कार्य के अनुरूप उचित वेतन की मांग की गई है। मंत्रालय ने प्रशासन से मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई करने और रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा है।
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