Chandigarh News: कैट ने चंडीगढ़ पुलिस के चार कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश रद्द किए

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कैट ने पाया कि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि बर्खास्तगी के समय विभागीय जांच कराना संभव नहीं था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कारण आरोपों की गंभीरता और गवाहों की आशंकाओं पर आधारित थे। इनके समर्थन में ठोस सामग्री नहीं रखी गई, जिससे जांच असंभव साबित हो। एएसआई अख्तर हुसैन की बर्खास्तगी के 10 अक्तूबर 2023, 19 अक्तूबर 2024 और 18 फरवरी 2025 के आदेश रद्द किए गए। कैट ने कहा कि विभागीय जांच से छूट की सांविधानिक शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। हालांकि, कैट ने विभाग को कानून और सेवा नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई करने की छूट दी है। सक्षम प्राधिकारी को पुनर्नियुक्ति, वेतन-भत्तों और बीच की अवधि पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।