Diwali 2022: अटारी-वाघा सीमा पर BSF जवानों ने मनाई दिवाली, पाकिस्तानी रेंजर्स को दी मिठाइयां

दीपावली के पर्व पर पंजाब के अमृतसर में अटारी-वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया और दिवाली की बधाई दी। उधर, सीमा सुरक्षा बल की 176 बटालियन ने दिवाली के अवसर पर सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी भारत-बांग्लादेश सीमा पर 18 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के साथ मिठाइयों का आदान-प्रदान किया। इससे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई भेंट की थी। रोजाना अटारी-वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भी किया जाता है।

Punjab: Border Security Force (BSF) and Pakistan Rangers exchange sweets at the Attari-Wagah border on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/1tfBneffkE