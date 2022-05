{"_id":"62869a108f77bb55f6519ce7","slug":"bjp-may-declare-sunil-jakhar-as-candidate-in-sangrur-lok-sabha-by-election","type":"story","status":"publish","title_hn":"संगरूर लोकसभा उपचुनाव: सुनील जाखड़ पर दांव खेलने की तैयारी में भाजपा, जल्द पार्टी कार्यकर्ताओं से लेगी फीडबैक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अभिषेक वाजपेयी, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 20 May 2022 12:59 AM IST