Chandigarh News: बीआईएस ने छात्राओं को गुणवत्ता की पहचान बताई
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:17 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:17 AM IST
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चंडीगढ़। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान बताई गई। विशेषज्ञों ने आईएसआई मार्क, हॉलमार्क व बीआईएस केयर एप की जानकारी दी। करीब 100 विद्यार्थी और 12 शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। प्रतियोगिताओं में 7,500 रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो
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