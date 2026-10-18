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Chandigarh News: बीआईएस ने छात्राओं को गुणवत्ता की पहचान बताई

Sun, 18 Oct 2026 01:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:17 AM IST
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BIS taught female students how to identify quality.
चंडीगढ़। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान बताई गई। विशेषज्ञों ने आईएसआई मार्क, हॉलमार्क व बीआईएस केयर एप की जानकारी दी। करीब 100 विद्यार्थी और 12 शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। प्रतियोगिताओं में 7,500 रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो
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