Chandigarh News: ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए को छह विकेट से दी शिकस्त

शनिवार को पीसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में भारत ए के 117 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए ने 14 ओवर में चार विकेट खोकर 121 रन बनाते हुए छह ओवर पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ताहलिया विल्सन (22) और रेचल ट्रेनेमन (11) ने ऑस्ट्रेलिया ए को तेज शुरुआत दिलाई।इसके बाद चार्ली नॉट ने 23 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन की आक्रामक पारी खेली। अनिका लियरॉयड ने 19 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 33 रन बनाए और टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत ए की ओर से कप्तान अनुश्का शर्मा ने दो और जिंतिमानी कालिता ने एक विकेट लिया। भारत ए की टीम 19 ओवर में 117 रन पर सिमट गई। तेजल हसबनिस (22), मिन्नू मणि (23) और सयाली सतघरे (नाबाद 16) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। संवाद