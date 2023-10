Asian Games: स्वर्ण पदक जीत चीन से लौटीं पलक गुलिया तो लोगों ने किया भव्य स्वागत, देखें- काफिले का वीडियो

एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया का हरियाणा के झज्जर में भव्य स्वागत किया गया। पलक ने चीन में 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनका स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हमारी बेटी पलक गुलिया ने हमें खुशी का मौका दिया है। हम अपनी बेटी का धन्यवाद करते हैं। पूरा देश और इलाका अपनी बेटी पलक के लिए पलक बिछाए स्वागत करने की खातिर जुटा है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि हमारी बेटी ओलंपिक में भी मेडल देश की झोली में डालने का काम करेगी। अगर अगले साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम देश में सबसे अधिक मान सम्मान दिलाने का हम काम करेंगे।

#WATCH | Jhajjar, Haryana: Asian Games Gold Medalist in the Women’s 10m Air Pistol event, Palak Gulia receives a grand welcome on her arrival in Jhajjar pic.twitter.com/dkyWyfWAYj

#WATCH | Jhajjar, Haryana: Congress MP Deepender Hooda says, "We thank our daughter Palak Gulia for making us proud. Today people have gathered here to welcome her. We hope she will win a medal in the Olympics too..." https://t.co/Jt46qhDdAD pic.twitter.com/FnZQhPd980