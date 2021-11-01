Chandigarh News: नशे के खिलाफ अभियान तेज, चार दिन में 33 गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को नशे और हथियारों से जुड़े आठ मामले दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 129.188 ग्राम हेरोइन और तीन कमानीदार चाकू बरामद हुए। 32 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।चार दिन में 32 एफआईआर, 33 आरोपी गिरफ्तारअभियान के तहत अब तक 32 एफआईआर दर्ज कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 324.663 ग्राम हेरोइन, 15 नशीले इंजेक्शन, सात कमानीदार चाकू और एक हुक्का बरामद हुआ है। टेक महिंद्रा पार्क के पास 22 वर्षीय रोहित उर्फ गुज्जा को 3.83 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। वह पांचवीं तक पढ़ा है और कबाड़ बीनता है। उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। ब्यूरो