सूरजकुंड मेले से निकली नई राह: ओडिशा-हरियाणा पर्यटन साझेदारी को मिला बढ़ावा; क्या बोलीं डिप्टी सीएम परिदा

परिदा ने बताया कि वह स्वयं सूरजकुंड मेले में शामिल हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर ओडिशा और हरियाणा के बीच पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी ओडिशा का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को लेकर संपर्क पहले से बढ़ा है।ओडिशा अपने समुद्र तटों, जगन्नाथ संस्कृति, मंदिरों और आदिवासी विरासत के लिए जाना जाता है, जबकि हरियाणा की पहचान सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, ऐतिहासिक स्थलों, कुरुक्षेत्र की धार्मिक विरासत और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी है। दोनों राज्यों के पर्यटन स्थलों को एक-दूसरे के पर्यटकों के सामने बढ़ावा देने से नया पर्यटन सर्किट तैयार करने की संभावना बन सकती है।परिदा ने कहा कि ओडिशा में समुद्र तटों को और विकसित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के पर्यटकों को ओडिशा के समुद्र तटों और सांस्कृतिक स्थलों तक आकर्षित करने के साथ ओडिशा के पर्यटकों के लिए हरियाणा के सूरजकुंड और धार्मिक-ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस दौरान परिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और ओडिशा सरकार की ‘सुभद्रा योजना’ से जुड़े कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से घरों में दीप जलाने का आह्वान किया गया है। शाम को भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर में 11 हजार दीप जलाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था।



दौरे के दौरान पीआईबी चंडीगढ़ के निदेशक प्रीतम सिंह, सहायक निदेशक पार्थ सारथी मलिक और धर्म सिंह मौजूद रहे। बातचीत में पर्यटन के साथ दोनों राज्यों की संस्कृति और विरासत को एक-दूसरे से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।



ओडिशा में समुद्र तटों को और विकसित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के पर्यटकों को ओडिशा के समुद्र तटों और सांस्कृतिक स्थलों तक आकर्षित करने के साथ ओडिशा के पर्यटकों के लिए हरियाणा के सूरजकुंड और धार्मिक-ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।



बातचीत में परिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और ओडिशा सरकार की ‘सुभद्रा योजना’ से जुड़े कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से घरों में दीप जलाने का आह्वान किया गया है। शाम को भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर में 11 हजार दीप जलाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था।



दौरे के दौरान पीआईबी चंडीगढ़ के निदेशक प्रीतम सिंह, सहायक निदेशक पार्थ सारथी मलिक और धर्म सिंह मौजूद रहे। बातचीत में पर्यटन के साथ दोनों राज्यों की संस्कृति और विरासत को एक-दूसरे से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।