फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Adulterated milk and paneer were being supplied to Chandigarh from a clandestine unit; a raid was conducted in Sector-31 at the crack of dawn.

Chandigarh News: सील फैक्टरी से चंडीगढ़ पहुंच रहा था नकली दूध-पनीर, सेक्टर-31 में तड़के छापा

Sun, 27 Sep 2026 01:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Adulterated milk and paneer were being supplied to Chandigarh from a clandestine unit; a raid was conducted in Sector-31 at the crack of dawn.
चंडीगढ़। डेराबस्सी में मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले दूध-पनीर की फैक्टरी सील होने और वहां से चंडीगढ़ भेजी जा रही संदिग्ध खेप पकड़े जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में भी कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार तड़के खाद्य सुरक्षा टीम ने सेक्टर-31 सी की बूथ मार्केट स्थित मैसर्स अभिनव ट्रेडर पर सुबह 5:30 बजे छापा मारा। करीब ढाई घंटे चली जांच में टीम ने पनीर, दही और दूध समेत छह दुग्ध उत्पादों के सैंपल लिए। सभी सैंपल मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही उत्पादों में मिलावट या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होगी।
विज्ञापन

इससे एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने डेराबस्सी के गांव सुंडरा स्थित पनीर फैक्टरी पर कार्रवाई की थी। विभाग ने पहले लिए गए सैंपल मानकों पर फेल पाए जाने के बाद फैक्टरी से करीब 1200 किलो पनीर और 1800 लीटर दूध नष्ट कराया और फैक्टरी सील कर दी। जांच में खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली जगह पर गंदगी समेत कई खामियां मिली थीं।
विज्ञापन

इससे तीन दिन पहले जीरकपुर में डेराबस्सी से चंडीगढ़ भेजी जा रही संदिग्ध पनीर और दूध की खेप भी पकड़ी गई थी। इसके सैंपल लिए गए और उत्पाद नष्ट कराए गए। डेराबस्सी की फैक्टरी में बड़ी मात्रा में सूखा पाउडर भी मिला था। विभाग के अनुसार, इसका इस्तेमाल पनीर तैयार करने में किए जाने की आशंका है। गंदे पानी के पास पनीर तैयार किया जा रहा था और फैक्टरी के बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। फैक्टरी संचालक और वहां से सप्लाई लेने वाले प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पनीर का प्रकार और गुणवत्ता बताना जरूरी
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खाने में इस्तेमाल होने वाले पनीर का प्रकार और गुणवत्ता मेन्यू या परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। बाजार में पारंपरिक पनीर के अलावा लो-फैट पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पाद भी उपलब्ध हैं जो दिखने में पनीर जैसे हो सकते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग होती है।

मिलावट की सूचना मिले तो यहां करें शिकायत
विभाग की टीमें दूध और दुग्ध उत्पादों की सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठानों के अलावा होटल, रेस्तरां, ढाबों, फास्ट-फूड सेंटर और मिठाई की दुकानों पर भी औचक जांच करेंगी। उपभोक्ता खाद्य संबंधी शिकायतें एफएसएसएआई के फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के जरिये दर्ज करा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की हेल्पलाइन 0172-2782457 पर भी शिकायत की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed