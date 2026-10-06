फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   AAP protests over allegations of FIR and vote theft; scuffle with police.

Chandigarh News: एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर आप का प्रदर्शन, पुलिस से धक्कामुक्की

Sun, 11 Oct 2026 01:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
AAP protests over allegations of FIR and vote theft; scuffle with police.
एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर आप का प्रदर्शन, पुलिस से धक्कामुक्की
विज्ञापन

डीसी कार्यालय जाने से रोका तो हुई झड़प, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
चंडीगढ़। मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को सेक्टर-17 प्लाजा से डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। कार्यालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और धक्कामुक्की हुई। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया।
प्रदर्शन का नेतृत्व आप के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
विज्ञापन

विजयपाल सिंह ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मतदाता सूची से नाम कटने और अन्य विसंगतियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि कोई पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आप की कोर कमेटी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग और महासचिव ओंकार सिंह औलख ने मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने और जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग उठाई। पार्षद हरदीप सिंह, अंजू कत्याल, कुलदीप कुमार, योगेश ढींगरा और जसवीर सिंह लाडी ने भी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही। पार्टी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को डीसी कार्यालय जाने से रोकने पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed