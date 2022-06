Amritsar News: जयकारों के बीच 266 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना, गुरुधामों के दर्शन कर 30 जून को लौटेगा

शेर-ए-पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर समागमों में शामिल होने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने सिख श्रद्धालुओं का जत्था खालसाई जयकारों की गूंज के बीच मंगलवार को पाकिस्तान रवाना किया। जत्थे का नेतृत्व शिरोमणि कमेटी के सदस्य गुरमीत सिंह बूह कर रहे हैं, जबकि उनके साथ डिप्टी लीडर के तौर पर मिट्ठू सिंह काहनेके जत्थे के साथ पाकिस्तान गए हैं।

Amritsar, Punjab | A 'Sikh jatha' will leave for Pakistan, today via the Attari-Wagah border to observe Maharaja Ranjit Singh's death anniversary



The 'jatha' will go by road & will return on June 30.We applied for 277 visas,of which 260 were approved: Gurmeet Singh, jatha leader pic.twitter.com/M2nxekWA7q