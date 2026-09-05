Chandigarh News: आरआईएमसी में जाएंगी चंडीगढ़ की एक लड़की और एक लड़का

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चंडीगढ़। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिले के लिए चंडीगढ़ के विद्यार्थियों के इंटरव्यू शहर में होंगे। दरअसल यह विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित उपलब्धि माना जाता है। अबकी बार चंडीगढ़ के करीब तीस लड़कों और तीन लड़कियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिनके इंटरव्यू सोमवार को होंगे। इनमें से एक लड़का और एक लड़की को चयनित किया जाएगा। इस बार पहली बार इस परीक्षा में लड़कियां भी बैठीं थीं, जिनमें से तीन लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इनमें से एक लड़के और एक लड़की का चयन का चयन किया जाएगा। जिनको चयन के बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण के लिए भी तैयार किया जाएगा और वह एनडीए की परीक्षा में बैठेंगे। इन बच्चों की पढ़ाई और प्रशिक्षण वहीं होगा। ब्यूरो