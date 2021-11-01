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Hindi News ›   Chandigarh ›   3,178 Chandigarh Police personnel to receive Long Service Medal.

Chandigarh News: चंडीगढ़ पुलिस के 3,178 कर्मियों को मिलेगा लॉन्ग सर्विस मेडल

Tue, 06 Oct 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:35 AM IST
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3,178 Chandigarh Police personnel to receive Long Service Medal.
12, 24 और 32 साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा सम्मान
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस ने लंबे समय से समर्पण और निरंतर सेवा देने वाले अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। विभाग की ओर से कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक के पुलिसकर्मियों को लॉन्ग सर्विस मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कुल 3,178 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों को मंजूरी दी गई है।

पुलिस विभाग के अनुसार, 12, 24 और 32 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने वाले पात्र पुलिसकर्मियों को इन पदकों से सम्मानित किया जाएगा। यह मेडल लंबे समय तक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, निरंतर सेवा देने और विभाग के प्रति समर्पण दिखाने वाले कर्मियों के योगदान के सम्मान में दिए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इस पहल से पुलिसकर्मियों की सेवाओं को पहचान मिलेगी और लंबे समय तक ईमानदारी व निष्ठा से ड्यूटी करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। कांस्टेबल से डीएसपी तक के कर्मियों को शामिल कर विभाग ने विभिन्न रैंकों के कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने की पहल की है।
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