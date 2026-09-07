वीडियो: गांव की कच्ची सड़क पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस, देसी अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन ने जीता लोगों का दिल
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 05:42 PM IST
सार
गांव की लड़की ने कच्ची सड़के इतना खूबसूरत डांस किया है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की ने पारंपरिक परिधार में बाॅलीवुड गाने पर डांस किया है।
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विस्तार
सोशल मीडिया पर हर दिन कई तरह डांस वीडियो वायरल होते हैं। कुछ वीडियो में ग्लैमर देखने को मिलता है, तो कुछ अपनी सादगी और देसी अंदाज की वजह लोगों का ध्यान खींचते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की गांव की कच्ची सड़क पर बेहद खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की का देसी अंदाज, शानदार एक्सप्रेशन और पारंपरिक परिधान काफी पसंद आ रहे हैं। इसकी वजह से यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव का शांत और खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ हरियाली दिख रही है और कच्ची सड़क पर लड़की पारंपरि परिधान में डांस कर रही है। हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की बेहद शानदार और खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की के डांस ने हर किसी का दिल जीत लिया है।
मेरी बीवी का जवाब नहीं फिल्म के गाने हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की के डांस को लोग बार-बार देख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की ने मेंहदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ ही उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा लिया है। इसमें पारंपरिक परिधान में लड़की बेहद खूबसूरत दिख रही है।लड़की ने मेहंदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा कैरी किया है, जो उसके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।
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वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि लड़की एक बैलगाड़ी पर पैर लटका कर बैठी हुई और गोंद में एक बकरी बच्चा लिया। बैलगाड़ी में कई महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन रास्ते में उतरकर डांस करने लगती है और बैलगाड़ी आगे चली जाती है। बैलगाड़ी से उतरते ही लड़की सीट मारती है और गाना बजने लगता है।
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वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव का शांत और खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ हरियाली दिख रही है और कच्ची सड़क पर लड़की पारंपरि परिधान में डांस कर रही है। हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की बेहद शानदार और खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की के डांस ने हर किसी का दिल जीत लिया है।
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मेरी बीवी का जवाब नहीं फिल्म के गाने हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की के डांस को लोग बार-बार देख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की ने मेंहदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ ही उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा लिया है। इसमें पारंपरिक परिधान में लड़की बेहद खूबसूरत दिख रही है।लड़की ने मेहंदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा कैरी किया है, जो उसके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।
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यहां देखें डांस वीडियो...
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वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि लड़की एक बैलगाड़ी पर पैर लटका कर बैठी हुई और गोंद में एक बकरी बच्चा लिया। बैलगाड़ी में कई महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन रास्ते में उतरकर डांस करने लगती है और बैलगाड़ी आगे चली जाती है। बैलगाड़ी से उतरते ही लड़की सीट मारती है और गाना बजने लगता है।