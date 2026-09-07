वीडियो: गांव की कच्ची सड़क पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस, देसी अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन ने जीता लोगों का दिल

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वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव का शांत और खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ हरियाली दिख रही है और कच्ची सड़क पर लड़की पारंपरि परिधान में डांस कर रही है। हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की बेहद शानदार और खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की के डांस ने हर किसी का दिल जीत लिया है।मेरी बीवी का जवाब नहीं फिल्म के गाने हमरा साजन संग वादा गाने पर लड़की के डांस को लोग बार-बार देख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की ने मेंहदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ ही उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा लिया है। इसमें पारंपरिक परिधान में लड़की बेहद खूबसूरत दिख रही है।लड़की ने मेहंदी रंग का लहंगा और लाल रंग की चोली पहनी हुई है। इसके साथ उसने सुनहरे रंग का दुपट्टा कैरी किया है, जो उसके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि लड़की एक बैलगाड़ी पर पैर लटका कर बैठी हुई और गोंद में एक बकरी बच्चा लिया। बैलगाड़ी में कई महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन रास्ते में उतरकर डांस करने लगती है और बैलगाड़ी आगे चली जाती है। बैलगाड़ी से उतरते ही लड़की सीट मारती है और गाना बजने लगता है।लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन और देसी स्टाइल लोगों का खूब पसंद आ रहा है। लड़की का हर स्टेप गाने की बीट के साथ मेल खा रहा है। कभी वह मुस्कुराती है, तो कभी एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीतती है। वीडियो में दिख रही उसकी सादगी लोगों का दिल जीत रही है। अब लड़की के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।