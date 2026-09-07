बिजली की तारों पर चढ़कर दही हांडी तक पहुंचा बंदर, माखन-मिश्री खाता देख लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

बंदर दही हांडी वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े कई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। इनमें कई बार जानवरों की ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं, जो इंसानों से काफी मिलती-जुलती नजर आती हैं। खासकर बंदरों की चंचलता और उनके व्यवहार में इंसानों से कई समानताएं देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि बंदरों के मजेदार और अनोखे वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का खूब ध्यान खींचते हैं और देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हाल ही में एक बंदर का ऐसा ही मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें वह तार के सहारे आगे बढ़ते हुए दही-हांडी तक पहुंच जाता है।

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