फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   snake and mongoose fight viral video Udawalawe Safari Kingdom srilanka

वायरल: नहीं देखा होगा ऐसा कोबरा! सांप-नेवले की लड़ाई देखकर दहशत में आए लोग, वायरल हुआ दुर्लभ वीडियो

Sat, 29 Aug 2026 02:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 29 Aug 2026 02:41 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर सांप और नेवले की लड़ाई का बेहद दुर्लभ वीडियो सामने आया है। इसे देखने के बाद लोग हैरान हैं। सांप खतरा महसूस होते ही नेवला पर हमला कर देता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 

विज्ञापन
snake and mongoose fight viral video Udawalawe Safari Kingdom srilanka
सांप-नेवले की लड़ाई देखकर दहशत में आए लोग, वायरल हुआ दुर्लभ वीडियो - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोबरा और नेवला की लड़ाई का वीडियो: सोशल मीडिया पर हर दिन जानवरों की लड़ाई के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कई बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। अब एक इसी तरह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह बेहद हैरान करने वाला है। अभी तक आपने ज्यादातर वीडियो में देखा होगा कि सांप को नेवला मार देता है या नेवला से जान बचाकर सांप भाग जाता है। लेकिन वायरल वीडियो में मामला पूरा उलटा नजर आता है। 

विज्ञापन


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक जगल के खुले मैदान में एक खतरनाक कोबरा और नेवला है। नेवला धीरे-धीरे कोबरा की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद खतरा महसूस होते ही कोबरा फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। फिर जो होता है, उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा।
विज्ञापन


सांप के नजदीक जैसे ही नेवला पहुंचता है, कोबरा उस पर हमला कर देता है और वो जान बचाकर दूर भाग जाता है। सांप को शिकार बनाने कोशिश में नेवला लगा हुआ है, लेकिन उसे कोबरा के सतर्क होने की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है। नेवला और सांप दोनों एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कैब में नहीं बैठे, फिर भी कटते रहे पैसे! बिल देखकर यात्री के पैरों तले खिसकी जमीन

कोबरा बेहद गुस्से में दिख रहा है और नेवला भी भांप लेता है। इसके बाद नेवला जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वीडियो में दो नेवला नजर आते हैं, लेकिन कोबरा के गुस्से को देखकर वो वहां से भागना ही सही समझते हैं। 




अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है कि जंगल में देखे जा सकने वाले सबसे रोमांचक पलों में से एक। एक कोबरा अपना फन उठाकर खड़ा है, तो वहीं नेवला उसके बिल्कुल करीब रहकर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। 

जापान से आईं, हिंदी सीखीं और फिर गंगा में लगाई डुबकी... वीडियो ने जीत लिया भारतीयों का दिल

कुछ पल के लिए दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने तनावपूर्ण स्थिति में नजर आते हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि जंगल में कभी भी, कहीं भी कोई अप्रत्याशित लड़ाई हो सकती है। यही हर सफारी को अलग और रोमांचक बनाता है। बताया गया है कि यह वायरल वीडियो श्रीलंका के उदावलावे सफारी किंगडम का है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed