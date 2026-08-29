एयर होस्टेस बेटी ने पिता को बर्थडे पर दिया सरप्राइज, फ्लाइट में ऐसे किया वेलकम, भावुक करने वाला लम्हा वायरल
सोशल मीडिया पर एयर होस्टेस बेटी और पिता का भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पिता अपनी बेटी को पहली बार फ्लाइट में एयर होस्टेस की ड्रेस में देखते हैं।
विस्तार
कहा जाता है कि बेटियां पापा के दिल के सबसे करीब होती हैं और पिता के आंखों का तारा होती हैं। बेटी को पिता अपनी गोद में खिलाता है, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाता है, लेकिन जब एक दिन वही बेटी हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में अपनी जिम्मेदारी निभाती दिखती है, तो पिता के लिए वह पल बेहद खास होता है, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसने लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पिता सामान्य यात्री की तरह फ्लाइट में सवार होता है। पिता को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें जिंदगी का ऐसा सरप्राइज मिलेगा, जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगे।
दरअसल, जिस हवाई हजाह में वह यात्रा के लिए गए थे, उसी में उनकी बेटी एयर होस्टेस के तौर पर ड्यूटी पर थीं। खास बात यह थी कि पिता ने अपनी बेटी को इससे पहले कभी एयर होस्टेस की ड्रेस में सामने से नहीं देखा था।
सामने बेटी थी और पहचान नहीं पाए पिता
वीडियो में दिख रहा है कि पिता जैसे ही फ्लाइट के अंदर जाते हैं, बेटी एयर होस्टेस की ड्रेस में उनके सामने आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए पिता को अपनी बांहें खोलकर गले लगाती हैं। पिता सामने खड़ी एयर होस्टेस को देखते हैं और कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वह यकीन नहीं कर पाते हैं कि सामने खड़ी लड़की उनकी अपनी बेटी है। फिर वह एक कदम पीछे हट जाते हैं और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि सामने खड़ी एयरो हस्टेस उनकी बेटी है।
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इसके बाद वीडियो में पिता की भावनाएं चेहरे पर साफ दिख रही हैं। वह तुरंत बेटी की तरफ बढ़ते हैं और उसे कसकर गले लगाते हैं। बेटी भी पिता से लिपट जाती है और दोनों के चेहरे पर खुशी और भावुकता साफ नजर आ रही है।
वीडियो शेयर करते हुए एयर होस्टेस बेटी ने लिखा है कि उनके पिता को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वह उसी फ्लाइट में मौजूद हैं। यह पहली बार था जब पिता ने अपनी बेटी को एयर होस्टेस की ड्रेस देखा था। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
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पिता को स्पेशल कार्ड देती है बेटी
इसके बाद बेटी के साथ पिता फ्लाइट में एक सेल्फी खीचंते हैं। इसके बाद बेटी उन्हें एक बर्थडे कार्ड देती हैं, जिसमें 18 अगस्त 2026 की डेट मेंशन होती है। कार्ड पर लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा। हमें आप पर गर्व है। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। देश का झंडा गर्व के साथ आप ऊंचा रखते हैं। हमारे साथ आपके होने पर हम गर्व और सम्मान महसूस करते हैं।