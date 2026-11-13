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छठ पूजा: बक्सर से औरंगाबाद भेजा गया गंगाजल, देव सूर्य मंदिर समेत कई जलाशयों में मिलाया जाएगा पानी

Sat, 14 Nov 2026 08:09 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: पटना ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 08:09 AM IST
सार

छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं को गंगाजल मिश्रित पानी में अर्घ्य देने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बक्सर के रामरेखा घाट से नौ टैंकर गंगाजल भरकर औरंगाबाद रवाना किए गए हैं। इस पानी को देव सूर्य मंदिर परिसर के अलावा शहर और आसपास के तालाबों-पोखरों में मिलाया जाएगा।
 

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Chhath devotees will get the water of Uttarayani Ganga of Buxar
फोटो रामरेखा घाट पहुंचा टैंकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच बक्सर की उत्तरायणी गंगा का जल औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर परिसर सहित विभिन्न जलाशयों तक पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को बक्सर के रामरेखा घाट से नौ टैंकर गंगाजल भरकर औरंगाबाद के लिए रवाना किए गए। इस पहल का उद्देश्य छठ व्रतियों को पूजा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तैयार किए जा रहे तालाबों और पोखरों में गंगाजल उपलब्ध कराना है।
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रामरेखा घाट से भरे गए नौ टैंकर
जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद नगर परिषद के नौ बड़े टैंकर शुक्रवार को बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे। यहां पहले से ही पंप लगाने की व्यवस्था की गई थी। पंप के जरिए गंगा की उत्तरवाहिनी धारा से टैंकरों में पानी भरा गया। सभी नौ टैंकरों में गंगाजल भरने के बाद उन्हें एक साथ औरंगाबाद के लिए रवाना कर दिया गया।
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देव सूर्य मंदिर में उमड़ते हैं हजारों श्रद्धालु
औरंगाबाद जिले के देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में छठ महापर्व का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यहां हर साल छठ पूजा के अवसर पर बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु और व्रती पहुंचते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मंदिर परिसर और आसपास के जलाशयों में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में गंगाजल की व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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शहर के तालाबों और पोखरों में भी पहुंचेगा गंगाजल
रामरेखा घाट से भेजे गए नौ टैंकरों के गंगाजल को केवल देव सूर्य मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे औरंगाबाद शहर और आसपास के विभिन्न तालाबों एवं पोखरों में भी मिलाया जाएगा। इन जलाशयों को छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकें।


धार्मिक आस्था से जुड़ी है पहल
बक्सर की उत्तरायणी गंगा से गंगाजल औरंगाबाद पहुंचाने की इस पहल को छठ महापर्व के प्रति श्रद्धा और धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे देव सूर्य मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय छठ व्रतियों को भी गंगाजल मिश्रित जलाशयों में अर्घ्य देने का अवसर मिलेगा।
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