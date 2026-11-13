छठ पूजा: बक्सर से औरंगाबाद भेजा गया गंगाजल, देव सूर्य मंदिर समेत कई जलाशयों में मिलाया जाएगा पानी

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जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद नगर परिषद के नौ बड़े टैंकर शुक्रवार को बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे। यहां पहले से ही पंप लगाने की व्यवस्था की गई थी। पंप के जरिए गंगा की उत्तरवाहिनी धारा से टैंकरों में पानी भरा गया। सभी नौ टैंकरों में गंगाजल भरने के बाद उन्हें एक साथ औरंगाबाद के लिए रवाना कर दिया गया।औरंगाबाद जिले के देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में छठ महापर्व का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यहां हर साल छठ पूजा के अवसर पर बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु और व्रती पहुंचते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मंदिर परिसर और आसपास के जलाशयों में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में गंगाजल की व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।रामरेखा घाट से भेजे गए नौ टैंकरों के गंगाजल को केवल देव सूर्य मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे औरंगाबाद शहर और आसपास के विभिन्न तालाबों एवं पोखरों में भी मिलाया जाएगा। इन जलाशयों को छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकें।बक्सर की उत्तरायणी गंगा से गंगाजल औरंगाबाद पहुंचाने की इस पहल को छठ महापर्व के प्रति श्रद्धा और धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे देव सूर्य मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय छठ व्रतियों को भी गंगाजल मिश्रित जलाशयों में अर्घ्य देने का अवसर मिलेगा।