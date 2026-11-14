बिहार: बाहुबली अनंत सिंह को विधानसभा से राहत, सदस्यता पर नोटिस का जवाब देने के लिए इस तारीख का वक्त

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विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि इस मामले में हमने अनंत सिंह से जवाब मांगा था। लेकिन, उन्होंने बेटी की शादी में व्यस्तता की बात कहकर 30 नवंबर तक का वक्त मांगा है। इसलिए 30 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इधर, अनंत सिंह शादी की रस्में पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस का जवाब सौंप सकते हैं। उनके जवाब के आधार पर ही सदस्यता से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। अनंत सिंह की विधायकी रहेगी या जाएगी? यह बात भी विधानसभा सत्र के दौरान स्पष्ट हो जाएगी।विधानसभा से समय मिलने के बावजूद अनंत सिंह के लिए दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी कानूनी मुश्किलें बनी हुई हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल जाना पड़ेगा। अनंत सिंह ने साफ कहा है कि वह चार दिसंबर को सरेंडर कर जेल जाएंगे। इसके बाद कोर्ट उन्हें फिर जमानत देगी। तब वह पूरे जनता के बीच घूमेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कोर्ट का जो आदेश होगा, उसका वह पालन करेंगे। बता दें कि इसी साल 19 मार्च को मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। उन्हें चर्चित दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया था। इसके बाद से जेल से बाहर आए थे।30 अक्तूबर को मोकामा टाल में दुलारचंद की हत्या की गई थी। आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। 1 नवंबर की देर रात पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के आवास मोकामा पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले। फेफड़े (लंग्स) फटे हुए मिले, जिससे अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गईं। खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रा) के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गईं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायरआर्म (गनशॉट) इंजरी का जिक्र, यानी गोली लगने के निशान हैं। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को आरोपी बनाया था। बाद में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।