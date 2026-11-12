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बिहार: बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका, केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप; पड़ोसी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 04:58 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 04:58 PM IST
सार

बिहार के बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म की 30 वर्षीय पीड़िता को पड़ोसी द्वारा इमारत की छत से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। महिला गंभीर रूप से घायल है और सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

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बेगूसराय में दरिंदगी की शिकार महिला पर फिर हमला, पड़ोसी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के बेगूसराय जिले में सामूहिक दुष्कर्म की 30 वर्षीय पीड़िता को एक पड़ोसी द्वारा इमारत की छत से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

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पुलिस के अनुसार, घायल महिला को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर उसके पड़ोसी भोंगल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जून में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों का दावा है कि मंगलवार को महिला पर किया गया हमला भी इसी दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा था।

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पुलिस के अनुसार, 11 जून को महिला घर से शौच के लिए बाहर निकली थी। इसी दौरान पांच लोगों ने उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। उस समय इलाज के दौरान उसके निजी अंगों से कारतूस जैसी एक वस्तु, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा निकाला गया था। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।



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महिला के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले के कुछ आरोपी करीब तीन महीने पहले भी उनके घर में घुस आए थे और महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी।

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