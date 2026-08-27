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अभ्यर्थियों की बात मान गई सरकार!: BPSC TRE-4 में एकल परीक्षा पर बनी सहमति, दिलीप कुमार ने और क्या दावा किया?

Thu, 27 Aug 2026 05:00 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 27 Aug 2026 05:00 PM IST
सार

BPSC TRE 4 News: काफी दिनों से BPSC TRE 4 में एकल परीक्षा की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने दावा किया है जल्द ही TRE 4 में एकल परीक्षा की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने हमारी बात मान ली है। 

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Student Protest candidates regarding single-stage exam for BPSC TRE BSSC SI recruitment Dilip Kumar.
अनशन पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता दिलीप कुमार। । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना में BPSC TRE-4, BSSC, दारोगा-सिपाही, 70वीं BPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर गर्दनीबाग में कई दिनों से अभ्यर्थियों का धरना जारी है। गुरुवार को छात्र नेता दिलीप कुमार ने कुछ अभ्यर्थियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि सरकार अभ्यर्थियों की कई मांगों पर सहमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर BPSC TRE-4 में एकल (सिंगल) परीक्षा की मांग पर सहमति बन गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। दिलीप कुमार ने बताया कि बैठक में अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें TRE-4, BSSC, दारोगा-सिपाही, 70वीं BPSC, बेल्ट्रॉन और लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि शाम तक शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर बातचीत के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।
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TRE-4 में एकल परीक्षा पर सहमति का दावा

दिलीप कुमार के अनुसार, BPSC TRE-4 में एकल परीक्षा आयोजित करने की मांग पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार या BPSC की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार शाम तक किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि 'एक अभ्यर्थी-एक परिणाम' की मांग पर भी सहमति बनने की संभावना है।

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संविदा वेटेज और नेगेटिव मार्किंग पर भी चर्चा

बैठक में BSSC और अन्य भर्तियों में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले वेटेज तथा नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दिलीप कुमार ने कहा कि संविदा वेटेज हटाने पर विचार किया जा रहा है। पहले से संविदा पर कार्यरत लोगों के लिए बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि दारोगा, सिपाही और BSSC जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा नई बहाली को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी सामने आई है। छात्र नेता ने दावा किया कि 1275 दारोगा भर्ती और 70वीं BPSC परीक्षा में कथित धांधली एवं गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए इन मामलों को गंभीरता से लिया गया है।

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AE/SDEO परीक्षा और बेल्ट्रॉन की सेकेंड लिस्ट

दिलीप कुमार के मुताबिक, AE/SDEO परीक्षा की तारीख BPSC की ओर से जल्द जारी की जाएगी। वहीं बेल्ट्रॉन की सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए भी पत्र भेजे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा BPSC, दारोगा और सिपाही भर्ती का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर भी सहमति बनने का दावा किया गया है।

 

लिखित घोषणा तक आंदोलन जारी रहेगा

आंदोलन समाप्त करने के सवाल पर दिलीप कुमार ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से लिखित अथवा आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय से होने वाली बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद थे।

 

पत्नी पर लगे आरोपों पर बोले दिलीप कुमार

अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पत्नी का 70वीं BPSC परीक्षा में किसी तरह का सेटिंग या अनियमितता से संबंध है तो उसकी भी जांच करा ली जाए।

 

CGL-4/CDP को लेकर भी दिया स्पष्टीकरण

CGL-4 में CDP लागू किए जाने के सवाल पर दिलीप कुमार ने कहा कि CDP लागू हुआ ही नहीं था, बल्कि यह केवल एक प्रस्ताव था। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार एकल परीक्षा के रूप में ही आयोजित की जाएगी।हालांकि, इन सभी मांगों पर अंतिम स्थिति सरकार या संबंधित आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

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