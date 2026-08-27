बिहार: गंडक में बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा! प्रदेश के संवेदनशील जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; बैठक आयोजित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बैठक में बाढ़ संभावित जिलों के लिए माइक्रो प्लान की जानकारी दी गई। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता पर जोर रहा। सीतामढ़ी और शिवहर सहित अन्य संवेदनशील जिलों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया।स्वास्थ्य मंत्री ने आपदा के समय जोखिम वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इनमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बुजुर्ग और गंभीर रोगी शामिल हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लिए बोट एम्बुलेंस या नौका औषधालय की व्यवस्था की गई है। इन नौकाओं पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध रहेंगे। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में 102 एम्बुलेंस सेवा चौबीसों घंटे सतर्क स्थिति में रखने का निर्देश दिया गया। बीएमएसआईसीएल के माध्यम से 60 आवश्यक दवाओं और जीवनरक्षक टीकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है।स्वास्थ्य विभाग ने आशा और एएनएम के जरिये गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग पूरी कर ली है। इसमें प्रत्येक महिला की संभावित प्रसव तिथि चिह्नित की गई है। जिन महिलाओं का प्रसव बाढ़ के महीनों में संभावित है, उन्हें बाढ़ से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सुरक्षित प्रसव गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के आईसीडीएस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।बाढ़ संभावित जिलों में 60 मुख्य आवश्यक दवाओं और टीकों का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है। इसमें सर्पदंश के लिए एंटी-स्नेक वेनम और कुत्ते के काटने के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन शामिल हैं। दस्त, डायरिया और डिहाइड्रेशन के लिए ओआरएस और जिंक की गोलियां भी उपलब्ध हैं। पेयजल शुद्ध करने के लिए हैलाजोन की गोलियां तथा कीटाणुशोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर और चूना भी तैयार रखा गया है।