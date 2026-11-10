बिहार: नए साल से बदल जाएंगे श्रमजीवी और मगध एक्सप्रेस के नंबर, टिकट बुकिंग से पहले जान लें नए नंबर

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ट्रेन और रूट पुराना नंबर नया नंबर श्रमजीवी एक्सप्रेस (राजगीर से नई दिल्ली) 12391 13291 श्रमजीवी एक्सप्रेस (नई दिल्ली से राजगीर) 12392 13292 मगध एक्सप्रेस (इस्लामपुर से नई दिल्ली) 20801 18633 मगध एक्सप्रेस (नई दिल्ली से इस्लामपुर) 20802 18634

रेलवे के अनुसार, राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नंबर 12391 से बदलकर 13291 कर दिया गया है। वहीं, नई दिल्ली से राजगीर आने वाली डाउन श्रमजीवी एक्सप्रेस अब 12392 की जगह 13292 नंबर से संचालित होगी।इस्लामपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली मगध एक्सप्रेस के नंबर भी बदले गए हैं। इस्लामपुर से नई दिल्ली जाने वाली अप मगध एक्सप्रेस अब 20801 के स्थान पर 18633 नंबर से चलेगी। इसी तरह नई दिल्ली से इस्लामपुर आने वाली डाउन मगध एक्सप्रेस का नंबर 20802 से बदलकर 18634 कर दिया गया है।पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने नंबरों में बदलाव की पुष्टि की है। रेलवे के अनुसार, परिचालन से जुड़े तकनीकी कारणों और प्रणालीगत सुधार के तहत यह कदम उठाया गया है। संबंधित स्टेशनों, पूछताछ केंद्रों और आरक्षण प्रणाली को नए नंबरों के अनुसार अपडेट किया जा रहा है।रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 1 जनवरी और उसके बाद की यात्रा के लिए टिकट बुक करते समय नए ट्रेन नंबरों का इस्तेमाल करें। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) पर ट्रेन की वर्तमान स्थिति और अन्य जानकारी लेते समय भी नए नंबर ही दर्ज करें। इससे स्टेशन और ऑनलाइन पूछताछ के दौरान होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा।