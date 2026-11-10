बिहार: 15 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में बदले डीसीएलआर; देखें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

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रोशन राज को पूर्णिया के बायसी से स्थानांतरित कर किशनगंज का भूमि सुधार उप समाहर्ता बनाया गया है।

निखिल कुमार को सहरसा के वरीय उप समाहर्ता पद से हटाकर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में DCLR बनाया गया है।

विनय प्रताप को रोहतास से सीतामढ़ी के पुपरी में भूमि सुधार उप समाहर्ता नियुक्त किया गया है।

मंकेश्वर कुमार को कटिहार के बारसोई से मुजफ्फरपुर पश्चिम में इसी पद पर भेजा गया है।

राजन कुमार को खेल विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद से हटाकर नालंदा के बिहारशरीफ में DCLR बनाया गया है।

रवि कुमार को लखीसराय के वरीय उप समाहर्ता पद से नवादा सदर में भूमि सुधार उप समाहर्ता नियुक्त किया गया है।

सन्नी कुमार सौरभ को बेगूसराय के बखरी के अनुमंडल पदाधिकारी पद से हटाकर पश्चिम चंपारण के बगहा में DCLR बनाया गया है।

सोनाली को भागलपुर के वरीय उप समाहर्ता पद से कहलगांव में भूमि सुधार उप समाहर्ता बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की 9 नवंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, विद्यानाथ पासवान को पूर्वी चंपारण के चकिया में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद से हटाकर किशनगंज में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी बनाया गया है।पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे संजीव कुमार कापर को पश्चिम चंपारण में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। ज्ञान प्रकाश को पटना में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी बनाया गया है। मनीष कुमार को समस्तीपुर में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और सीमा कुमारी को भागलपुर में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है।सुधीर कुमार को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।तबादला सूची में कई अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) की जिम्मेदारी दी गई है।ऐश्वर्य कश्यप को खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद से स्थानांतरित कर बेगूसराय के बखरी का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।अधिसूचना में श्रीप्रकाश से जुड़ा एक अन्य प्रशासनिक बदलाव भी किया गया है। गृह जिला सारण के श्रीप्रकाश निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित हैं। उन्हें शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात अधिकारियों को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां और धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियां भी प्राप्त होंगी।अधिसूचना के अनुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को परिगमन काल का उपभोग किए बिना नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल योगदान देना होगा और प्रभार ग्रहण करने की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी। जिन अधिकारियों का इस अधिसूचना में पदस्थापन किया गया है, लेकिन उन्हें अन्यत्र तैनाती नहीं मिली है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर आगे के आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी।