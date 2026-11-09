प्रदूषण: दिवाली के बाद बिहार के सात शहरों की हवा बिगड़ी, 335 एक्यूआई के साथ हाजीपुर सबसे प्रदूषित

दिवाली के एक दिन बाद सोमवार को बिहार के सात शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। हाजीपुर और बेतिया राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। हाजीपुर में बिहार का सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं, बेतिया में एक्यूआई 304 रहा। यहां भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सोमवार सुबह यह आंकड़े जारी किए। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने के कारण सोमवार को कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई।

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