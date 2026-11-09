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बिहार: गंगा स्नान की यात्रा बनी हादसे का शिकार, तेज रफ्तार कार की टक्कर से 13 श्रद्धालु घायल

Mon, 09 Nov 2026 02:25 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 02:25 PM IST
सार

बाढ़ में गंगा स्नान करने जा रहे नालंदा के श्रद्धालुओं के ऑटो और ई-रिक्शा को तेज रफ्तार मारुति कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्चा और बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है, जिन्हें पटना रेफर किया गया है।

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सड़क हादसा। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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मौनी व्रत और कार्तिक स्नान को लेकर नालंदा जिले के श्रद्धालु बाढ़ के उमानाथ स्थित उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान बाढ़ थाना क्षेत्र के एकडंगा पुल के पास मोड़ पर तेज रफ्तार मारुति कार ने सामने से आ रहे ऑटो और ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन महिलाओं समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

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स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ में भर्ती कराया। वहां एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। वहीं, अन्य घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घायल नालंदा जिले के कैला मोड़ और रामपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ में जुट गई।

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घायल वाल्मीकि पंडित ने बताया कि वह बाढ़ स्थित उमानाथ गंगा घाट पर स्नान करने के लिए टेंपो से आ रहे थे। इसी दौरान एकडंगा मोड़ के पास सामने से आ रही एक चारपहिया गाड़ी ने टेंपो और ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें छह लोग कैला मोड़ के रहने वाले हैं।

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वहीं, सदारत यादव ने बताया कि वह रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से सात लोगों के साथ ई-रिक्शा से उमानाथ घाट पर स्नान करने आ रहे थे। इसी दौरान चारपहिया गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं।

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