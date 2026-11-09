अभिषेक शर्मा का दिवाली सेलिब्रेशन वायरल: 'बोलो ता रा रा' पर परिवार संग जमकर थिरके, क्या आपने देखा वीडियो?

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भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का दिवाली सेलिब्रेशन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी बहन, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दलेर मेहंदी के मशहूर गाने 'बोलो ता रा रा' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। उनकी बहन कोमल शर्मा ने इस वीडियो को शेयर किया है।

विज्ञापन भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का दिवाली सेलिब्रेशन इन दिनों चर्चा में है। मैदान पर अपने विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक इस बार अपने डांस मूव्स को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दिवाली के मौके पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मशहूर पंजाबी गाने 'बोलो ता रा रा' पर जमकर डांस किया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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परिवार के साथ दिवाली मनाते नजर आए अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ अमृतसर में मनाया। इस दौरान घर में पारंपरिक पूजा-पाठ के साथ संगीत और डांस का भी शानदार माहौल देखने को मिला। हालांकि, इस जश्न का सबसे खास पल तब आया, जब अभिषेक अपने परिवार के सदस्यों के साथ पंजाबी गाने पर थिरकते नजर आए। अभिषेक की बहन कोमल शर्मा ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में अभिषेक अपनी बहन, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दलेर मेहंदी के सुपरहिट गाने 'बोलो ता रा रा' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं।

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