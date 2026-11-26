बिहार की राजधानी पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र के महजपुरा गांव में बुधवार देर रात तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 21 वर्षीय युवक घायल हो गया। गोली युवक की कनपटी में लगी, जिससे समारोह में अफरातफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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घायल युवक की पहचान महजपुरा गांव निवासी सुरेंद्र साव के पुत्र संतू साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गांव में तिलक समारोह चल रहा था। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई और एक गोली संतू साव को जा लगी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद समारोह में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

गोली किसने चलाई, पुलिस जुटा रही जानकारी

घटना की खबर मिलते ही घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे। युवक की हालत को लेकर परिवार के लोग परेशान हैं। वहीं, समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक आयोजन में हथियार लेकर पहुंचने और फायरिंग किए जाने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

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पुलिस मामले की जांच में जुटी है। समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ कर गोली चलाने वाले व्यक्ति और इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि फायरिंग किसने की और गोली किस हथियार से चलाई गई। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना की स्थिति स्पष्ट होगी।