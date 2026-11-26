विधायक अनंत सिंह के गांव नदमा में बुधवार शाम घोड़े की रेस देखने पहुंचे एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बेहोशी की हालत में मिले बुजुर्ग को पुलिसकर्मी कंधे पर उठाकर बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे बुजुर्ग

इलाज करने वाले डॉक्टर रोहन कुमार ने बताया कि पुलिस बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंची थी। जांच के बाद पता चला कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है।

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जेब से मिले 2120 रुपये, पहचान का कोई दस्तावेज नहीं

पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए उनकी जेब की तलाशी ली। इस दौरान 2120 रुपये नकद मिले, लेकिन कोई पहचान पत्र, कागजात या मोबाइल फोन नहीं मिला। इसके चलते उनकी पहचान करने में परेशानी हो रही है।

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प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि घोड़े की रेस देखने के दौरान भीड़ में दबने से बुजुर्ग की मौत हुई होगी। हालांकि, मौत की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मृतक की पहचान करने और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।