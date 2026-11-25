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केन विलियमसन इससे पहले 2025 और 2026 सीजन में डरबन सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 15 मुकाबलों में 343 रन बनाए। फ्रेंचाइजी ने उन्हें आगामी सीजन के लिए खिलाड़ी के तौर पर भी रिटेन किया था, लेकिन अब उन्हें टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक, विलियमसन अपने साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव, खेल की गहरी समझ और शीर्ष स्तर पर कप्तानी का अनुभव लेकर आ रहे हैं। टीम को उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में डरबन सुपर जायंट्स अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाने और खिताब जीतने की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करेगी।डरबन सुपर जायंट्स में विलियमसन कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे। टीम के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी हैं। वहीं, रयान कुक बल्लेबाजी कोच, भरत अरुण तेज गेंदबाजी कोच, कार्ल क्रो स्पिन गेंदबाजी कोच और कुशेन किशन फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे।केन विलियमसन ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 110 टेस्ट मैचों में 54.06 की औसत से 9,515 रन बनाए। इसके अलावा, विलियमसन के नाम 175 वनडे मैचों में 7,256 रन और 93 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 2,575 रन दर्ज हैं। वनडे में वह न्यूजीलैंड के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे स्थान पर हैं।विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। टीम उपविजेता रही थी और विलियमसन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। इसके बाद 2021 में उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता था। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद विलियमसन कोचिंग के क्षेत्र में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। डरबन सुपर जायंट्स के साथ उनकी यह नई भूमिका आगामी एसए20 सीजन में काफी अहम रहने वाली है।