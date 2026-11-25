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भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। जापान के खिलाफ 4-0 की जीत से पहले टीम ने चीन को 6-2 से हराया था। चीन के खिलाफ यह जीत महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत की उस टीम पर सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले भारत ने 2013 के संस्करण में चीन को 4-2 से हराया था। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक मलयेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान को हराया है। लगातार पांच जीत के साथ टीम ने लीग चरण में अपना अभियान अजेय रहते हुए समाप्त किया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम अब लगातार तीसरी और कुल चौथी बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत मौजूदा चैंपियन है और उसका लक्ष्य इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखना है।अक्तूबर 2003 में एफआईएच विश्व रैंकिंग की शुरुआत के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने कई बार शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2018 में विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद टीम नौवें स्थान पर रही थी। टोक्यो 2020 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने के बाद टीम आठवें पायदान तक पहुंची थी। वहीं, 2022 में एफआईएच प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम छठे स्थान पर पहुंची थी। साल 2023 में भी टीम ने छठी रैंकिंग हासिल की थी। हालांकि, अब विश्व नंबर-4 पर पहुंचकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है।भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए साल 2026 बेहद शानदार रहा है। टीम ने एफआईएच नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा एफआईएच हॉकी विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया, जो 1974 के बाद विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने 44 साल के लंबे अंतराल के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। अब विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचना भारतीय महिला हॉकी के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि बन गया है।भारतीय महिला टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचना भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है। यह खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। उन्होंने कहा कि महज 24 घंटे के भीतर पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंचना इस उपलब्धि को और खास बनाता है। टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और उम्मीद है कि खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हुए एक बार फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतेंगी।