बिहार में नौकरी का सुनहरा मौका: 31 अगस्त को जॉब कैंप, 100 पदों पर सीधी भर्ती, 19,500 रुपये तक सैलरी

नालंदा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर जिला नियोजनालय, नालंदा की ओर से 31 अगस्त को एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। बिहारशरीफ स्थित संयुक्त श्रम भवन, जिला नियोजनालय परिसर में लगने वाले इस भर्ती शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनी रेडर सिक्योरिटी 100 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का सीधे चयन करेगी। चयनित युवाओं को पद के अनुसार 18,500 से 19,500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा।

मशीन ऑपरेशन से लेकर प्रोडक्शन हेल्पर तक पद

जिला नियोजन पदाधिकारी आतिफ बकास के अनुसार, जॉब कैंप में मशीन ऑपरेशन, क्वालिटी पैकेजिंग और प्रोडक्शन हेल्पर समेत विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आईटीआई या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

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18 से 30 वर्ष तक के युवा ले सकेंगे हिस्सा

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके पद और कार्य के आधार पर 18,500 से 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। खास बात यह है कि चयनित युवाओं की तैनाती कंपनी की आवश्यकता के अनुसार पूरे भारत में की जा सकती है। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं।

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जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा

जिला नियोजनालय ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तारीख को समय पर जॉब कैंप में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम रिज्यूम और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचना होगा।

निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने पर जोर

जिला नियोजनालय की ओर से इस तरह के भर्ती शिविरों का आयोजन स्थानीय बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रोजगार विभाग का लक्ष्य ऐसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर और सुरक्षित रोजगार से जोड़ना है। नालंदा के युवाओं के लिए 31 अगस्त का यह जॉब कैंप नौकरी की तलाश पूरी करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।